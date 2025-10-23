На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о последствиях резкого сокращения российской нефти на рынке

Путин: резкое сокращение российской нефти на рынке приведет к росту цен
true
true
true
close
Михаил Климентьев/РИА Новости

Резкое уменьшение количества российской нефти на рынке приведет к росту цен. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова приводит пресс-служба Кремля.

Путин вышел к СМИ после XVII съезда Русского географического общества (РГО).

«Вот если резко уменьшится количество нашей нефти и нефтепродуктов на мировом рынке, то вырастут цены. И мы с моим американским коллегой тоже об этом говорили», — сказал он.

Президента также добавил, что новые антироссийские санкции, введенные Соединенными Штатами, являются попыткой оказать давление на Москву и не способствуют укреплению отношений между странами.

23 октября американский президент Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла» и «Роснефти», что уже спровоцировало рост цен на нефть. В указе Трампа перечислены добывающие и перерабатывающие нефть предприятия, их производственные филиалы, транспортные компании. По сути, санкции охватывают всю цепочку производства и экспорта нефти и нефтепродуктов.

Ранее Путин заявил о переносе встречи с Трампом.

