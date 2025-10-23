Индийские компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании проверяют документацию по торговле нефтью, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, проверки начались на фоне последних американских санкций против России.

«Нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под санкции США», — говорится в сообщении агентства.

Накануне глава министерства финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени.

21 октября спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. При этом он добавил, что такой законопроект едва ли будет принят во время шатдауна.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.