На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Индийские компании пересматривают документы по торговле нефтью с Россией

Reuters: компании Индии проверяют документы по поставкам российской нефти
true
true
true
close
Shutterstock

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании проверяют документацию по торговле нефтью, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок российскими компаниями «Лукойл» и «Роснефть». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника агентства, проверки начались на фоне последних американских санкций против России.

«Нефтеперерабатывающие компании Индии пересматривают свои документы по торговле нефтью с Россией, чтобы гарантировать отсутствие прямых поставок топлива от «Роснефти» и «Лукойла» после того, как обе компании попали под санкции США», — говорится в сообщении агентства.

Накануне глава министерства финансов США Скотт Бессент анонсировал значительное усиление антироссийских санкций в скором времени.

21 октября спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. При этом он добавил, что такой законопроект едва ли будет принят во время шатдауна.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами