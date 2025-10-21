В США заявили об «аппетите» республиканцев к санкциям против России

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что республиканцы в Конгрессе «с большим аппетитом» рассматривают возможность введения жестких санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не ожидаю, что законопроект будет принят во время шатдауна, но могу сказать, что среди республиканцев в Палате и Сенате есть большой аппетит к введению жестких санкций против России», — сказал Джонсон в разговоре с журналистами.

По его словам, в Вашингтоне ожидают «добросовестного подхода со стороны России», чтобы найти дипломатическое решение украинского конфликта за столом переговоров. Джонсон отметил, что президент США Дональд Трамп всеми способами старается этого добиться, а республиканцы в Конгрессе готовы оказать поддержку и применить любые инструменты давления.

20 октября лидер республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил о временной приостановке рассмотрения законопроекта о новых санкциях против России. При этом он подчеркнул, что данный документ остается в распоряжении президента Трампа. Он также отметил, что Республиканская партия стремится к сотрудничеству с Белым домом в решении этого вопроса.

Ранее в США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России.