В США заявили о повышенном интересе Белого дома к санкциям против России

AP: Белый дом проявляет повышенный интерес к законопроекту о санкциях против РФ
Максим Блинов/РИА Новости

Администрация Белого дома активизировала внимание к находящемуся на рассмотрении в Сенате Конгресса США законопроекту, ужесточающему в отношении России. Об этом пишет Associated Press (AP) со ссылкой на свои источники.

По полученным агентством данным, в последние недели представители Белого дома демонстрируют «возросший интерес к законопроекту».

Представители администрации подробно изучают законопроект, предлагая уточнения и требуя внесения технических изменений», — пишет издание.

Это, по мнению Конгресса, является «признаком более серьезной позиции Трампа по отношению к законопроекту».

Представитель администрации, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул необходимость того, чтобы законопроект «способствовал реализации внешнеполитических целей президента» и обеспечивал ему «максимальную свободу действий» в принятии решений.

16 октября сенатор США Линдси Грэм заявил о том, что считает необходимым принятие Конгрессом США нового пакета санкций, направленных против России, из-за продолжающейся ситуации в Украине.

Ранее в МИД РФ рассказали о совместной с Сербией работе по преодолению санкций США.

