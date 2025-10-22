На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минфин и ЦБ подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте

Силуанов: Минфин и Центробанк подготовят предложения о расчетах в криптовалюте
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Министерство финансов РФ и Центробанк подготовят предложения о возможности межгосударственных расчетов в криптовалюте, в этом направлении нужно двигаться скорее. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, передает РИА Новости.

«В этом направлении необходимо как можно быстрее двигаться. Это будет выгодно всем, кто занимается межгосударственными трансграничными расчетами», — сказал он.

До этого Силуанов заявил, что Министерство финансов и Центральный банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле. По его словам, в ведомстве видят большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Силуанов отметил, что оплата за импорт, а также оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка и крипторасчетов.

9 октября первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.

