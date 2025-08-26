В России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте

Вероятность, что в России в ближайшие пять лет введут возможность расплачиваться криптовалютой, составляет 1%, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Вероятность того, что такой сценарий реализуется, — не более 1%. В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин в качестве официального средства платежа. Но Сальвадор, как известно, не самая экономически развитая страна в мире, как и Боливия. Когда нет доверия к собственной национальной валюте, когда инфляция бьет рекорды, когда нет уверенности в завтрашнем дне, биткоин кажется спасительной соломинкой. Но вот только в России обратная ситуация. За последние полгода рубль укрепился на 40% и был признан лучшей валютой в мире (мнение экспертов Bank of America)! Инфляция плавно, но уверенно снижается, ЦБ полностью контролирует ситуацию, безработица на рекордно низком уровне», — пояснил Суетин.

Он предположил, что легализация криптовалюты в России теоретически могла бы быть в середине 1990-х годов, когда ставка рефинансирования (аналог ключевой ставки в то время) достигала 210%, доходность по ОФЗ накануне дефолта составляла около 140%, от рублей жители России старались избавляться как можно быстрее, поскольку свирепствовала гиперинфляция.

По мнению Суетина, в современных условиях плюсов от перехода на расчеты в биткоинах нет. Экономист пояснил, что уровень цифровизации российской экономики высокий, он растет и дальше, а биткоин — это «пятое колесо в исправном механизме».

Суетин добавил, что минусов от переходов на крипту много. По словам эксперта, чтобы осуществлять операции в биткоинах, российским компаниям придется (в идеале) ввести в штат аналитиков по крипте, иначе потери от курсовых разниц могут быть неоправданно огромными.

«Волатильность криптовалют по-прежнему высокая. Кроме того, для россиян эта волатильность двойная. Курс биткоина измеряется в долларах, а доллары надо еще купить. И обратно: продавая биткоин, мы должны продать его хотя бы на том же уровне, что и купили, вот только когда будем переводить доллары в рубли, еще надо будет учесть курс рубля к доллару. Например, стоимость биткоина в рублях в январе и в июле 2025 года была около 3 млн рублей», — заключил Суетин.

На фоне рекордной инфляции и острой нехватки долларов предприниматели в Боливии активно переходят на расчеты в криптовалюте, сообщало Reuters в конце июня. Все больше торговых точек — от магазинов и кафе до ресторанов и салонов красоты — принимают оплату в биткоинах. Жители страны все чаще используют счета на Binance для проведения даже повседневных транзакций — например, чтобы купить жареную курицу. По сути, криптовалюта постепенно вытесняет национальную валюту из оборота, фиксирует агентство.

