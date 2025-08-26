На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте

Экономист Суетин оценил в 1% вероятность расчетов в криптовалюте в России
true
true
true
close
Dado Ruvic/Reuters

Вероятность, что в России в ближайшие пять лет введут возможность расплачиваться криптовалютой, составляет 1%, оценил для «Газеты.Ru» кандидат экономических наук, доцент, преподаватель Института международных экономических связей Сергей Суетин.

«Вероятность того, что такой сценарий реализуется, — не более 1%. В сентябре 2021 года Сальвадор стал первой страной, легализовавшей биткоин в качестве официального средства платежа. Но Сальвадор, как известно, не самая экономически развитая страна в мире, как и Боливия. Когда нет доверия к собственной национальной валюте, когда инфляция бьет рекорды, когда нет уверенности в завтрашнем дне, биткоин кажется спасительной соломинкой. Но вот только в России обратная ситуация. За последние полгода рубль укрепился на 40% и был признан лучшей валютой в мире (мнение экспертов Bank of America)! Инфляция плавно, но уверенно снижается, ЦБ полностью контролирует ситуацию, безработица на рекордно низком уровне», — пояснил Суетин.

Он предположил, что легализация криптовалюты в России теоретически могла бы быть в середине 1990-х годов, когда ставка рефинансирования (аналог ключевой ставки в то время) достигала 210%, доходность по ОФЗ накануне дефолта составляла около 140%, от рублей жители России старались избавляться как можно быстрее, поскольку свирепствовала гиперинфляция.

По мнению Суетина, в современных условиях плюсов от перехода на расчеты в биткоинах нет. Экономист пояснил, что уровень цифровизации российской экономики высокий, он растет и дальше, а биткоин — это «пятое колесо в исправном механизме».

Суетин добавил, что минусов от переходов на крипту много. По словам эксперта, чтобы осуществлять операции в биткоинах, российским компаниям придется (в идеале) ввести в штат аналитиков по крипте, иначе потери от курсовых разниц могут быть неоправданно огромными.

«Волатильность криптовалют по-прежнему высокая. Кроме того, для россиян эта волатильность двойная. Курс биткоина измеряется в долларах, а доллары надо еще купить. И обратно: продавая биткоин, мы должны продать его хотя бы на том же уровне, что и купили, вот только когда будем переводить доллары в рубли, еще надо будет учесть курс рубля к доллару. Например, стоимость биткоина в рублях в январе и в июле 2025 года была около 3 млн рублей», — заключил Суетин.

На фоне рекордной инфляции и острой нехватки долларов предприниматели в Боливии активно переходят на расчеты в криптовалюте, сообщало Reuters в конце июня. Все больше торговых точек — от магазинов и кафе до ресторанов и салонов красоты — принимают оплату в биткоинах. Жители страны все чаще используют счета на Binance для проведения даже повседневных транзакций — например, чтобы купить жареную курицу. По сути, криптовалюта постепенно вытесняет национальную валюту из оборота, фиксирует агентство.

Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Сергей Потапов спрогнозировал курс биткоина на эту неделю.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами