Минфин и ЦБ договорились о легализации криптовалюты во внешней торговле

Силуанов рассказал о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле

Министерство финансов и Центральный банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве видят большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Силуанов отметил, что оплата за импорт, а также оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка и крипторасчетов.

«Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано», — заявил министр.

9 октября первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.