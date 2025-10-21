На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Минфин и ЦБ договорились о легализации криптовалюты во внешней торговле

Силуанов рассказал о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле
true
true
true
close
Александр Астафьев/РИА Новости

Министерство финансов и Центральный банк России договорились о легализации расчетов в криптовалюте во внешней торговле, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, в ведомстве видят большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютами. Силуанов отметил, что оплата за импорт, а также оплата и вывод валюты из страны осуществляются с использованием крипторынка и крипторасчетов.

«Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано», — заявил министр.

9 октября первый заместитель председателя ЦБ РФ Владимир Чистюхин заявил, что Центробанк хотел бы, чтобы законодательство об инвестировании в криптовалюты было принято в 2026 году.

Ранее в России оценили вероятность введения платежей в криптовалюте.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами