Путин спросил у Мутко о снижении объемов ипотеки

Путин поинтересовался у Мутко прогнозом снижения объемов ипотеки на 20%
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин обсудил с главой «ДОМ.РФ» Виталием Мутко объемы ипотеки. Об этом говорится на сайте Кремля.

«Виталий Леонтьевич, ваши документы тоже смотрел, вы считаете, что объем ипотеки сократится в этом году процентов на 20?» – спросил президент на встрече в Кремле.

На это Мутко отметил, что структура приобретения жилья изменилась: «сейчас 65% покупают за ипотеку, а в прежние годы 80, уже там 35% за свои деньги».

Основной темой разговора Путина и Мутко стала подготовка компании «ДОМ.РФ» к IPO. Глава финансового института заявил, что организация после выхода на биржу ожидает сохранить свое основное направление деятельности, связанное с поддержкой граждан и развитием жилищной сферы. По его словам, подготовка к IPO «ДОМ.РФ» началась еще в 2024 году. В рамках этой работы было проведено более ста встреч с публичными компаниями и инвестиционными фондами.

Глава «ДОМ.РФ» в ходе встречи также отметил, что хотел бы привлечь к инвестированию не только крупные предприятия, но и физических лиц. В ответ на это президент Путин настоял на ответственном подходе к планам по развитию финансового института.

Ранее Мутко рассказал Путину о преображении родины Деда Мороза.

