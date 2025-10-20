На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин обсудил с Мутко выведение «ДОМ.РФ» на IPO

Путин на встрече с Мутко пожелал «ДОМ.РФ» удачи с выходом на IPO
true
true
true

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко пожелал ему удачи при выведении на IPO этого института развития в жилищной сфере. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В ходе беседы Мутко рассказал, что «ДОМ.РФ» рассчитывает путем привлечения ресурсов и выхода на публичный рынок сохранить нацеленность на развитие жилищной сферы и поддержку людей. То же касается сохранения всех функционалов института развития.

«Потому что у нас не только один акционер, появятся еще много акционеров, перед которыми надо будет держать отчет и быть прозрачными, публичными», — подчеркнул Мутко.

В ответ глава государства пожелал «ДОМ.РФ» успехов. Также он поинтересовался у Мутко, как в целом идет работа по выходу на IPO.

Как отметил генеральный директор института развития в жилищной сфере, «ДОМ.РФ» нельзя назвать новичком на фондовом рынке. По его словам, все инвестируемые в строительную отрасль средства привлекаются с рынка.

Путин спросил, на что будут потрачены средства, вырученные от выведения 10% акций «ДОМ.РФ» на рынок. Мутко заявил, что большую их часть направят на проектное финансирование.

IPO — первая публичная продажа акций акционерного общества, в том числе в форме продажи депозитарных расписок на акции, неограниченному кругу лиц. Продажа ценных бумаг осуществляется либо путем размещения дополнительного выпуска акций посредством открытой подписки, либо путем публичной продажи акций существующего выпуска. В преддверии выхода на IPO компания обычно становится публичной, то есть меняет свою отчетность в сторону открытости и прозрачности.

Ранее в «ДОМ.РФ» зафиксировали высокую востребованность семейной ипотеки среди россиян.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами