Мутко рассказал Путину о преображении родины Деда Мороза

Александр Казаков/РИА Новости

Гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о преображении родины Деда Мороза и дальнейших планах развития городов севера и Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости.

Владимир Путин внимательно изучил материалы доклада, поинтересовавшись ходом реализации проекта по развитию Великого Устюга.

Мутко подтвердил, что «Дом.РФ» вместе с представителями Вологодской области и АФК «Система» приступили к данному проекту.

Как отмечается, соглашение о разработке мастер-плана для Великого Устюга было подписано на ПМЭФ-2025 между ДОМ.РФ, правительством Вологодской области, администрацией Великоустюгского муниципального округа и компанией «Тематический парк «Дед Мороз».

До этого инициатива создать особую экономическую зону в Великоустюгском округе получила поддержку президента России. В рамках проекта предполагается создание круглогодичного культурно-этнографического кластера, площадь которого составит 200 гектаров с востребованными объектами туристской индустрии. В случае успешной реализации данного проекта предполагается привлечь на родину Деда Мороза до 1 миллиона туристов ежегодно к 2030 году.

Ранее звезда сериала «Дикий ангел» Наталия Орейро презентует «Письмо Деду Морозу» в России.

