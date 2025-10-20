В Кремле прошла встреча Путина с главой «ДОМ. РФ»

Путин обсудил с главой «ДОМ. РФ» Мутко подготовку к выходу на IPO

Президент России Владимир Путин встретился с главой «ДОМ. РФ» Виталием Мутко. Об этом говорится на сайте Кремля.

Основной темой беседы стала подготовка к выходу компании на IPO.

«Конечно, мы рассчитываем, что после выхода на IPO, мы сохраним свое основное направление — развитие жилищной сферы и поддержка граждан», — заявил Мутко.

По его словам, работа была начата еще в 2024 году. В ходе подготовки были проведены более 100 встреч с публичными компаниями, инвестиционными фондами. Глава «ДОМ.РФ» отметил, что хотел бы привлечь в качестве акционеров не только крупные предприятия, но и физических лиц.

Глава государства призвал подойти ответственно к планам по развитию финансового института.

До этого генеральный директор корпорации сообщил, что государственная корпорация «Дом.РФ» фиксирует высокую востребованность семейной ипотеки у граждан России, сегодня 89% льготных ипотечных кредитов выдается по этой программе.

Ранее эксперт спрогнозировал скорое снижение ставок по ипотеке и рост спроса на жилье.