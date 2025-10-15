Минфин прогнозирует увеличение объема ФНБ по итогам 2025 года

По итогам 2025 года прогнозируется увеличение Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 78 млрд рублей по сравнению с уровнем 2024 года. Такой прогноз озвучил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме, передает ТАСС.

Он заверил, что средства фонда не будут использоваться для покрытия дефицита бюджета. Силуанов также добавил, что общий объем активов Фонда национального благосостояния на конец 2025 года достигнет 13,6 трлн рублей. В сентябре Минфин сообщал о росте объема ФНБ до 13,2 млрд рублей, что составляло 5,9% от прогнозного национального ВВП на этот год.

ФНБ — это государственный финансовый резерв, так называемая «подушка безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить социальные обязательства. Фонд был сформирован 1 февраля 2008 года в результате разделения действовавшего на тот момент Стабилизационного фонда на Резервный фонд и ФНБ.

Ранее в Минфине подтвердили индексацию социальных обязательств.