Минфин сообщил о росте Фонда национального благосостояния до 13,2 трлн рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за период с 1 января по 30 сентября 2025 года составил 13,2 трлн рублей. Об этом стало известно из отчета, опубликованного на сайте Минфина.

«По состоянию на 1 октября 2025 года объем ФНБ составил 13 162 797,3 млн рублей или 5,9 % ВВП, прогнозируемого на 2025 год», — отмечается в публикации.

Ликвидные активы ФНБ, размещенные на счетах в Банке России, за месяц выросли с 3,92 трлн рублей до 4,1 трлн рублей. Курсовая разница и переоценка стоимости активов за январь–сентябрь привели к совокупному снижению стоимости активов ФНБ, отмечается в сообщении.

Согласно опубликованной информации, объем золота в обезличенной форме на счетах в Центробанке России на 1 октября составил 173,1 тонны. Также там было размещено 209,152 млрд китайских юаней и 473,7 млн рублей.

По состоянию на 1 июля 2025 года объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составлял 13 090 578,9 млн рублей.

ФНБ – это так называемая «подушка безопасности», которая позволяет государству компенсировать потерю нефтегазовых доходов в случае резкого падения цены на нефть и исполнить социальные обязательства. Фонд был сформирован 1 февраля 2008 года в результате разделения действовавшего на тот момент Стабилизационного фонда на Резервный фонд и ФНБ.

