В Минфине подтвердили индексацию социальных обязательств

Социальные обязательства перед гражданами в новом бюджетном периоде будут проиндексированы в полном объеме. Об этом сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях в Совете Федерации, пишет ТАСС.

«Социальная политика - это первый приоритет бюджета. В полном объеме заложены ассигнования на индексацию социальных обязательств. Все так, как предусмотрено действующим законодательством», — сказал Силуанов.

Силуанов напомнил, что страховые пенсии будут повышены с 1 января 2026 года на 7,6%.

До этого сообщалось, что в России с 1 апреля следующего года хотят на 14,8% проиндексировать выплаты, которые зависят от размера социальных пенсий. В соответствии с уточненным объемом бюджетных ассигнований в 2026 году выплаты, зависящие от размера социальных пенсий, возрастут на 14,8%, в 2027 году — на 6,8%, в 2028 году — на 4,0%.

5 октября сообщалось, что размер одного пенсионного коэффициента по планам правительства РФ будет проиндексирован дважды за 2027 год.

Ранее в Госдуме предложили повысить минимальные пенсии россиян до 35 тыс. рублей.