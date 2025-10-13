На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стоимость золота обновила исторический максимум

Цена на золото составила $4100 за тройскую унцию на бирже Comex
imago stock&people/Global Look Press

Цена фьючерса на золото на Нью-Йоркской товарной бирже впервые в истории превысила уровень в $4100 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки Comex.

В ходе утренних торгов стоимость декабрьского фьючерса на золото достигла $4100,6 за унцию, продемонстрировав рост на 0,75%. Уже к 13:54 мск цена поднялась до $4102,7 за унцию (+0,81%).

Специалисты отмечали, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет, и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

До этого эксперт пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила, что золото остается надежным активом-убежищем, сохраняющим стоимость в условиях инфляции и экономической нестабильности.

Ранее россиянам рассказали, что делать при взлете цен на золото.

