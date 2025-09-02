На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, что делать при взлете цен на золото

Финансист Кузнецова посоветовала не спешить с покупкой золота при взлете его цены
imago stock&people/Global Look Press

Россиянам не стоит спешить с покупкой золота на пике его цены. Для тех, кто инвестировал в золото раньше, подорожание — возможность продать часть позиции и зафиксировать доход, сказала «Газете.Ru» инвестиционный советник, основатель университета «Финансология» Юлия Кузнецова, комментируя взлет котировок золота.

Мировые цены на золото 1 сентября обновили исторический рекорд. По итогам торгов на бирже COMEX стоимость декабрьских фьючерсов выросла на 1,17%, в моменте достигая $3557,1 за унцию. Таким образом, впервые в истории цена драгоценного металла превысила отметку $3550.

«Подорожание золота часто связано с геополитическими и экономическими рисками. Если вы не успели купить его раньше, то стоит дождаться коррекции или планомерно входить небольшими суммами, чтобы снизить риск покупки «на вершине». Во-вторых, нужно пересмотреть структуру портфеля вложений. Рост золота — это сигнал, что инвесторы ищут защиту. Если в вашем портфеле совсем нет золота, разумно подумать о его добавлении как инструмента хеджирования. Оптимальная доля — 10–20% в зависимости от целей и склонности к риску», — отметила Кузнецова.

Оптимальная доля вложений в золото в 2025 году — 10-20% сбережений, уверена Кузнецова. Она добавила, что для более консервативных россиян или тех, кто ожидает возможную коррекцию на фондовых рынках, долю можно увеличить до 25%. Для агрессивных инвесторов с фокусом на рост — сократить до 5–10%, сохранив функцию защиты.

«Золото на протяжении веков сохраняет статус универсального защитного актива. В 2025 году эта функция только усиливается: в условиях геополитической нестабильности, высокой инфляции, угрозы обесценивания валют и растущей волатильности на рынках инвесторы все чаще обращаются к золоту как к средству сохранения капитала. Текущая динамика подтверждает устойчивый интерес к золоту. За последние шесть месяцев цена фьючерсов на золото выросла более чем на 22% и достигла уровня свыше $3,3 тыс. за 31 грамм», — отметила Кузнецова.

По ее словам, эта динамика объясняется не только глобальной турбулентностью, но и фундаментальными факторами: повышением спроса со стороны центральных банков, снижением доверия к доллару как к резервной валюте, а также стремлением инвесторов к реальным, материальным активам.

Кузнецова заключила, что вкладываться в золото стоит тем, кто думает на 5–10 лет вперед, хочет застраховать себя от потерь и сохранить ценность своих сбережений в любой экономической ситуации.

