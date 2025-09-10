На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученая объяснила причины обновления исторического максимума золота

ПНИПУ: рост цен делает золото привлекательным активом для сохранения капитала
imago stock&people/Global Look Press

Цена золота на мировом рынке побила рекорд и впервые превысила отметку в $3600 за унцию. Эксперт Пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила, какие факторы стоят за этим ростом и чего ждать инвесторам. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

По ее словам, главным драйвером роста стал курс рубля: даже при стабильной мировой цене ослабление национальной валюты делает золото дороже в рублях. Существенную роль играет и политика Банка России, который активно пополняет золотой запас страны, защищая резервы от санкционных рисков.

«Золото остается надежным активом-убежищем, сохраняющим стоимость в условиях инфляции и экономической нестабильности. Отмена НДС на инвестиционные монеты и слитки только усилила интерес граждан к вложениям», — отметила Стародумова.

Рост инфляции и процентных ставок также повышает спрос на драгоценные металлы. Однако у рекордов есть и обратная сторона: с одной стороны, укрепляются золотовалютные резервы и стимулируется добыча, с другой — дорожает сырье для электроники, ювелирного производства и приборостроения, что создает инфляционное давление.

Стоит ли сейчас покупать золото? Эксперт советует рассматривать его не как способ быстро заработать, а как «финансовый щит» для защиты накоплений.

«Покупка на максимумах всегда рискованна, но часть средств можно разместить в золото или серебро — в слитки, монеты или на обезличенный счет в надежном банке», — добавила Стародумова.

Ранее ученая рассказала, как изменится курс рубля в сентябре.

