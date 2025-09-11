Золоту предрекли рекордный рост

«Известия»: цена на золото достигнет $4 тыс. за унцию к концу года

К концу года цена золота может превысить $4 тыс. за унцию из-за ухудшения геополитической обстановки и жесткой политики ФРС (Федеральной резервной системы), пишут «Известия» со ссылкой на экспертов.

Как отмечает газета, 9 сентября стоимость золота установила рекорд и превысила $3 670. А с начала 2025-го цена на драгметалл выросла почти на 35%.

«В периоды нестабильности центробанки активно пополняют свои резервы за счет золота, тем самым стимулируя рост цен на него», — отметил аналитик «БКС Мир инвестиций» Николай Масликов.

Опрошенные изданием эксперты согласны в том, что золото может подорожать в случае торговой войны между США и Китаем и усугубления конфликта на Ближнем Востоке. При таком развитии событий инфляция в США вырастет и ФРС придется проводить ограничительную денежно-кредитную политику, чтобы поддержать ставку на высоком уровне.

До этого эксперт Пермского Политеха Юлия Стародумова объяснила, что золото остается надежным активом-убежищем, сохраняющим стоимость в условиях инфляции и экономической нестабильности.

Ранее в России не исключили доллар по 100 рублей в декабре.