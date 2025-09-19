В России могут снизить ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка

Аксаков: ставка по ипотеке при рождении третьего ребенка может снизиться до 4%

В Государственной думе обсуждают варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, при рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня есть, — 6%», — заявил депутат.

Аксаков добавил, что при рождении третьего ребенка будут варианты снижения ставки до 2 — 4%. Кроме того, по его словам, в ГД обсуждается возможность при рождении первого ребенка сделать ставку не 12%, а 10% из-за тенденции к общему снижению рыночной ставки.

Он подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры по данному вопросу.

До этого президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов, а также для семей, воспитывающих маленького ребенка. По его словам, расширению льгот мешает инфляция и бюджетные ограничения.

