На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России могут снизить ставку по семейной ипотеке при рождении третьего ребенка

Аксаков: ставка по ипотеке при рождении третьего ребенка может снизиться до 4%
true
true
true
close
Анастасия Петрова/РИА Новости

В Государственной думе обсуждают варианты снижения ставок по cемейной ипотеке в зависимости от числа детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По его словам, при рождении третьего ребенка ставка может опуститься до 4%.

«При рождении первого ребенка будет повышенная [ставка], но ниже рыночной — предлагается 12% с Минфином. При рождении второго ребенка — та же самая, которая сегодня есть, — 6%», — заявил депутат.

Аксаков добавил, что при рождении третьего ребенка будут варианты снижения ставки до 2 — 4%. Кроме того, по его словам, в ГД обсуждается возможность при рождении первого ребенка сделать ставку не 12%, а 10% из-за тенденции к общему снижению рыночной ставки.

Он подчеркнул, что на данный момент ведутся переговоры по данному вопросу.

До этого президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов, а также для семей, воспитывающих маленького ребенка. По его словам, расширению льгот мешает инфляция и бюджетные ограничения.

Ранее стало известно, сколько россияне готовы откладывать на первый взнос по ипотеке.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами