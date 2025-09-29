На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме хотят расширить льготную ипотеку на участников СВО

В ГД предложили связать ставку участникам СВО по ипотеке со сроком службы
true
true
true
close
Depositphotos

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку в зависимости от срока службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением при прохождении военной службы по контракту сроком один год ввести процентную ставку в размере 4% годовых, а при службе по контракту сроком два года и более — 2% годовых.

Авторами инициативы выступают лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким.

В беседе с агентством Миронов рассказал, что суть инициативы — запустить спецпрограмму льготного кредитования жилья для участников спецоперации.

По словам депутата, эта мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей.

Кроме того, Миронов уверен, что такой подход не только обеспечит военнослужащих доступным жильем, но будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства.

Ранее Минфин России предложил ужесточить условия семейной ипотеки.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами