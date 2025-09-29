В Госдуме хотят расширить льготную ипотеку на участников СВО

В ГД предложили связать ставку участникам СВО по ипотеке со сроком службы

Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили предоставить участникам СВО льготную ипотеку в зависимости от срока службы. Об этом сообщает РИА Новости.

Депутаты направили премьер-министру Михаилу Мишустину обращение с предложением при прохождении военной службы по контракту сроком один год ввести процентную ставку в размере 4% годовых, а при службе по контракту сроком два года и более — 2% годовых.

Авторами инициативы выступают лидер партии, глава думской фракции Сергей Миронов и депутат Госдумы Марина Ким.

В беседе с агентством Миронов рассказал, что суть инициативы — запустить спецпрограмму льготного кредитования жилья для участников спецоперации.

По словам депутата, эта мера станет важной и действенной формой соцподдержки защитников Отечества и их семей.

Кроме того, Миронов уверен, что такой подход не только обеспечит военнослужащих доступным жильем, но будет способствовать повышению престижа военной службы и станет значимым проявлением признательности участникам СВО со стороны государства.

