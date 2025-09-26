На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России могут ужесточить условия семейной ипотеки

Минфин захотел привязать размер ставки по семейной ипотеке к количеству детей
Shutterstock

Минфин изучает возможность поднять ставку по семейной ипотеке после рождения первого ребенка до 12%. Об этом сообщает РБК.

При этом ставку 6% намерены оставить для семей с двумя детьми, а с тремя детьми она может составить 4%. Замминистра финансов Иван Чебесков добавил, что при рождении третьего ребенка рефинансирование ипотеки будет проходить автоматически.

«Это тоже был один из запросов, чтобы с рождением последующих детей не надо было идти в банк, там оформлять все документы, чтобы это происходило либо автоматически, либо полуавтоматически», — сказал он.

До этого сообщалось, что в Госдуме обсуждают снижение ставки по семейной ипотеке до 4% при рождении третьего ребенка, сообщил 19 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время ставка по семейной ипотеке составляет 6%.

В свою очередь президент России Владимир Путин пообещал, что российские власти не станут отказываться от программ льготной ипотеки для некоторых регионов, а также для семей, воспитывающих маленького ребенка. По его словам, расширению льгот мешает инфляция и бюджетные ограничения.

Ранее были названы профессии, представители которых быстрее всего копят на ипотеку.

