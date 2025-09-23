На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава МАГАТЭ намерен претендовать на пост генсека ООН

Albert Otti/Global Look Press

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН. Об этом он заявил в интервью французскому агентству AFP на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передает ТАСС.

По его мнению, ООН в данный момент находится в сложном положении, и «все признают», что организация больше не выполняет свою задачу по поддержанию мира во всем мире. Однако он выразил уверенность, что это можно изменить.

Гросси заявил, что избраться на пост генсека ООН ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ.

По его словам, он будет стремиться вести диалог «со всеми» и «быть приемлемым для всех посредником».

Генсек ООН назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности, который предварительно проводит отбор кандидатов и может наложить вето на любой предложенный вариант. Технически нет ограничений на число пятилетних сроков пребывания на посту генсека, однако до сих пор никто не занимал этот пост более двух сроков. Нынешним, девятым по счету главой организации является Антониу Гутерриш. Он приступил к исполнению своих обязанностей 1 января 2017 года.

Директор департамента международных организаций МИД РФ Кирилл Логвино заявлял, что Россия считает неприемлемыми, если этот пост займет человек, имеющий в качестве второго гражданства одно из западных.

Ранее сообщалось, что следующим генеральным секретарем ООН может впервые стать женщина.

