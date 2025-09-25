В МАГАТЭ оценили ситуацию по ДСНВ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) надеется на положительный исход возможных переговоров между Россией и США по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, передает ТАСС.

«Мы недавно получили информацию об этом предложении. Посмотрим, каков будет ответ, но мы надеемся, что будут положительные сдвиги», — сказал он.

22 сентября президент РФ Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза, во время которого заявил, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия, добавил российский лидер.

Договор об СНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Ранее Кимбалл призвал Трампа ответить взаимностью на инициативу Путина по ДСНВ.