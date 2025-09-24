В Кремле оценили состояние российской экономики

Россия по-прежнему сохраняет устойчивость и макроэкономическую стабильность. Такое заявление в ходе интервью для радио РБК сделал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Россия сохраняет устойчивость, Россия сохраняет макроэкономическую стабильность», — сказал представитель Кремля.

18 сентября глава государства Владимир Путин провел встречу с лидерами фракций политических партий, представленных в Государственной думе России. В ходе беседы он обратил внимание, что сохранение макроэкономической стабильности остается одним из приоритетов страны. По словам президента, от этого зависит решение многих вопросов, в том числе исполнение обязательств государства в отношении граждан.

За три дня до этого Путин принял участие в совещании с членами правительства России. Тогда он заявил, что руководство страны должно принять меры, чтобы не допустить переохлаждения экономики и провести ее «по острому лезвию». Также глава государства рассказал, что в настоящее время инфляция в России снижается быстрее, чем прогнозировали кабинет министров и Центральный банк.

Ранее Путин призвал обеспечить «мягкую посадку» российской экономики.