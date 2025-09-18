На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин назвал макроэкономическую стабильность одним из приоритетов страны

Путин: сохранение макроэкономической стабильности является одним из приоритетов
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сохранение макроэкономической стабильности — это один из приоритетов страны. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках встречи с лидерами фракций политических партий в Государственной думе, трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

«Потому что от этого будут зависеть и вопросы, которым вы уделяете всегда первостепенное значение, — это исполнение обязательств государства в отношении наших граждан, социальных обязательств», — сказал глава российского государства.

15 сентября Путин заявил, что российским властям нужно не допустить переохлаждения экономики и провести ее «по острому лезвию».

До этого глава государства выразил уверенность, что России удастся снизить инфляцию, сохранив достаточные темпы роста экономики. Путин отметил высокий профессионализм правительства Российской Федерации и Центрального банка в методах борьбы с инфляцией. Российский лидер подчеркнул, что делается все возможное, чтобы достичь целевых экономических показателей.

Ранее экономист предупредил о негативном эффекте дефляции на экономику России.

