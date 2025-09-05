На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин призвал обеспечить «мягкую посадку» российской экономики

Путин: нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики России
true
true
true

Необходимо обеспечить мягкую посадку российской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что нужно решать проблемы макроэкономики.

«А для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен», — отметил Путин.

Также глава государства отметил, что резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Путин добавил, что Центральный банк РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

Кроме того, российский лидер заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.

Ранее разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей.

Все новости на тему:
ВЭФ-2025
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами