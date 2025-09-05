Путин призвал обеспечить «мягкую посадку» российской экономики

Путин: нужно обеспечить мягкую и спокойную посадку экономики России

Необходимо обеспечить мягкую посадку российской экономики. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что нужно решать проблемы макроэкономики.

«А для этого нужно обеспечить такую мягкую спокойную посадку экономики, чтобы обеспечить макроэкономические показатели, затормозить рост цен», — отметил Путин.

Также глава государства отметил, что резкое снижение ключевой ставки Банка России может спровоцировать рост цен. Путин добавил, что Центральный банк РФ борется с инфляцией и пытается вернуть ключевую ставку к «известным и нужным показателям» — 4-5%.

Кроме того, российский лидер заявил, что экономика России должна стать экономикой высоких заработных плат.

Ранее разница в размере пенсий в российских регионах достигла рекордных показателей.