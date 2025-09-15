На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил, что экономике России нужно пройти по «острому лезвию»

Гавриил Григоров/РИА Новости

Российским властям нужно не допустить переохлаждения экономики и провести ее «по острому лезвию», заявил в ходе совещания с членами кабмина президент РФ Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Необходимо пройти по такому острому лезвию и макроэкономическую политику не подорвать, и экономику не переохладить, не заморозить ее», — сказал российский лидер.

Он также рассказал, что участники совещания обсудили меры борьбы с инфляцией, и отметил, что она снижается быстрее, чем предполагали Центробанк и правительство.

До этого доктор экономических наук Леонид Холод заявил, что этой осенью отдельные продукты, в частности овощи и зерно, в российских магазинах вырастут в цене, что связано с сезонными факторами и инфляцией. При этом он отметил, что резкого скачка цен из-за низкого урожая наблюдаться не будет. По словам экономиста, в среднем ожидается хороший урожай, который сможет покрыть нужды внутреннего рынка.

Ранее эксперт рассказал о снижении зависимости российской экономики от экспорта.

