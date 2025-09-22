Путин продлил разрешение недружественным странам платить за российский газ

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря разрешения иностранцам платить за российский газ. Документ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.

Срок действия указа истекал 1 октября.

В указе говорится, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новому пакету антироссийских санкций, который, как предполагается, включит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что ЕК хочет ускорить отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года.

