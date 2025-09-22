На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин продлил разрешение недружественным странам платить за российский газ

Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ
true
true
true
close
Даша Зайцева/«Газета.Ru»

Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря разрешения иностранцам платить за российский газ. Документ опубликован на портале официально опубликованных правовых актов.

Срок действия указа истекал 1 октября.

В указе говорится, что покупатели из недружественных стран могут осуществлять платежи за российский газ в рублях через российские кредитные организации, помимо Газпромбанка, до 31 декабря 2025 года.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новому пакету антироссийских санкций, который, как предполагается, включит запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Глава евродипломатии Кая Каллас сообщала, что ЕК хочет ускорить отказ от российского СПГ к 1 января 2027 года.

Ранее был назван главный в Европе покупатель российского газа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами