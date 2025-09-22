На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Европе назвали условие введения санкций против российского СПГ

ЕК: введение санкций ЕС против СПГ из России потребует единогласия в блоке
true
true
true
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Введение европейских санкций против сжиженного природного газа (СПГ) из России требует единогласного решения всех стран-членов Евросоюза, в этом вопросе недостаточно простого большинства голосов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию (ЕК).

22 сентября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщал о том, что новый пакет антироссийских санкций Евросоюза согласован с Соединенными Штатами и будет принят в ближайшие дни.

19 сентября Еврокомиссия представила свое предложение по новым ограничениям, которые, как предполагается, включат запрет на импорт российского СПГ с 2027 года, всевозможные импортно-экспортные меры, санкции против банковского сектора, а также персональные санкции в отношении ряда физлиц и организаций.

Санкционное давление Запада усилилось после событий на Украине. Это привело к росту цен на электроэнергию, топливо, а также продукты питания в Европе и США. С февраля 2022 года ЕС ввел против России 18 пакетов санкций.

Однако ужесточение санкционной политики Евросоюза после введения нового пакета не даст той эффективности, на которую так рассчитывают в Европе. Об этом «Газете.Ru» заявил помощник депутата Госдумы, старший преподаватель Института международных экономических связей Илья Мосягин. По его словам, эффект от 19-го пакета санкций «будет нулевой».

Ранее в ЕС задумались о санкциях против платежной системы «Мир».

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами