Каллас: Еврокомиссия предложила ускорить отказ от СПГ из России

Европейская комиссия предложила ускорить отказ от российского сжиженного природного газа (СПГ) к 1 января 2027 года. Об этом в соцсети Х сообщила глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

«Наша цель — ускорить поэтапный отказ от СПГ из России к 1 января 2027 года», — написала она.

18 сентября глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что правительство страны одобрило запрет на покупку и импорт сжиженного природного газа из России с 1 января 2026 года. Он отметил, что участники имеют «достаточно времени, чтобы ознакомиться с изменениями и реорганизовать свою деятельность».

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство тем, что ряд стран Европы продолжают закупать нефть и газ в России, что якобы напрямую влияет на продолжение конфликта. В связи с этим президент Украины призвал не думать о будущих отношениях с Россией после завершения конфликта, а сосредоточиться на помощи Киеву и давить на Москву.

Ранее в ЕК раскрыли детали нового пакета антироссийских санкций.