Стал известен главный в Европе покупатель российского газа

Главным покупателем российского газа в Европе за последние несколько лет стала Венгрия, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные Eurostat.

С марта 2022 года, когда президент Владимир Путин подписал указ о продаже недружественным странам природного газа за рубли, Венгрия приобрела этот вид российского топлива на общую сумму более чем 1 трлн рублей.

В топ-3 страны по тратам на российский газ вошли Италия (848 млрд) и Греция (499 млрд). На четвертой строчке оказалась Словакия (463 млрд), а на пятом месте расположилась Болгария (64 млрд). Власти Германии и Австрии статистику по торговле газом не раскрывают.

На прошлой неделе пресс-служба российского кабмина сообщила, что суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли по итогам прошлого года. За 2024 год Россия поставила Венгрии 8,6 млрд кубометров газа. За прошлый год также Россия продала этой европейской стране 4,78 млн тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба».

Во второй половине марта Путин до 1 июля продлил разрешение зарубежным покупателям российского газа платить за поставки рублями не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк, но и через другие российские банки, которое истекало 1 апреля.

Ранее политолог рассказал, когда российский газ вернется в Европу.