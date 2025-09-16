Стало известно, когда могут договориться о свободной торговле между ЕАЭС и Индией

ЕЭК: договориться о свободной торговле между ЕАЭС и Индией могут к декабрю

Принципиальные договоренности по вопросу свободной торговли между Индией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) могут быть достигнуты к визиту президента РФ Владимира Путина в Индию, который ожидается в декабре. Об этом RT рассказал министр по торговле Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Андрей Слепнев.

По его словам, в союзе готовятся, что «встречи в верхах в декабре должны пройти серьезный цикл работы», а также выйти на какие-то принципиальные договоренности по ключевым вещам. Они должны позволить быть уверенными, что в 2026 году мы сможем получить результат.

Слепнев добавил, что индийская сторона заинтересована в развитии торговли с ЕАЭС.

1 сентября на переговорах с президентом России на полях саммита ШОС премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что ему всегда приятно встречаться с Владимиром Путиным, он ждет его визита в Индию в декабре 2025 года. Во время встречи Моди также заявил, что тесное сотрудничество Нью-Дели с Москвой имеет большое значение для обеспечения глобальной стабильности и процветания. По его словам, РФ и Индия всегда шли вперед плечом к плечу.

