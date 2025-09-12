Россиянам посоветовали поспешить с открытием вклада

Россиянам стоит поспешить с открытием вклада. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

«Сейчас еще есть возможность открыть вклад под относительно выгодный процент, хотя процентные ставки по депозитам всегда более чувствительны к решениям ЦБ, чем по кредитам. Доходность между короткими и длинными вкладами различается: 16% годовых для трехмесячных вкладов и 14% годовых для вкладов на год. Вероятно, банки сохранят премиальные предложения с более высокими процентами для крупных вкладчиков. Рекомендация — открывать вклад сейчас», — отметил Пищальников.

По данным ЦБ, на конец августа средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составляла 15,34% годовых для депозитов сроком до 90 дней и 15,36% — для размещений на период от 91 до 180 дней. По вкладам сроком от полугода до года ставка достигала 14,42%, а по долгосрочным депозитам свыше года — 12,99%. При этом с 8 по 12 сентября пять банков из топ-20 по активам уже скорректировали ставки по вкладам, снизив их на 0,2–0,4 процентного пункта.

12 сентября ЦБ снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17%. Чего ожидать после решения регулятора — в нашем материале.

Ранее стало известно, какой будет ключевая ставка в 2026 году.