Стало известно, какой будет ключевая ставка в 2026 году

Средняя ключевая ставка ЦБ в 2026 году составит 12,6%, спрогнозировал для «Газеты.Ru» главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

«На конец 2025 года мы ожидаем ключевую ставку ЦБ на уровне 13%. На конец следующего года мы закладываем ставку 12%. В этом году мы ожидаем замедления роста российской экономики до 1,5%. В следующем году мы ожидаем оживления экономической активности, в том числе из-за снижения ключевой ставки, снижения нормы сбережений и увеличения потребительского спроса. Мы прогнозируем рост ВВП в следующем году на уровне 3,3%. На конец 2026 года мы ожидаем инфляцию в 5%», — отметил Васильев.

По его словам, сдерживающими факторами для замедления инфляции в 2026 году будут выступать по-прежнему дефицитный рынок труда и быстрый рост зарплат, оживление кредитования на фоне смягчения монетарной политики, ослабление рубля (к концу этого года доллар будет стоить 82 рубля, следующего — 93 рубля), а также индексация тарифов ЖКХ с 1 июля 2026 года на 9,6%.

Поэтому в следующем году Васильев замедления темпов снижения ключевой ставки. Аналитик допустил, что средней ключевой ставке в 12,6% ставки по депозитам могут упасть в район 10-11% или даже ниже. Ставки по кредитам также продолжат снижаться, заключил аналитик.

Сейчас ключевая ставка равна 18%. Следующее заседание ЦБ, на котором будет объявлен ее уровень, состоится 12 сентября. Прогноз аналитиков — в нашем материале.

