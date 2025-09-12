«Остудит пыл спекулянтов». Почему ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ЦБ на заседании 12 сентября третий раз подряд снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17%. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина уточнила, что регулятор выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением. Эксперты назвали решение Центробанка осторожным, отметив, что многие ожидали снижения ключевой ставки до 16%. Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России падением. Почему ЦБ решил именно так и чего ждать дальше — в материале «Газеты.Ru».

ЦБ 12 сентября снизил ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 17% . Регулятор отметил, что намерен сохранять необходимую жесткость денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к целевому уровню 4% в 2026 году. При этом дальнейшие решения по ключевой ставке будут зависеть от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий.

По оценке ЦБ, годовая инфляция на 8 сентября составила 8,2%. Банк России сохранил прогноз, согласно которому инфляция в стране снизится до 6–7% в 2025 году, вернется к целевым 4% в 2026-м и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.

«Жесткие денежно-кредитные условия продолжают способствовать дезинфляции. На текущие темпы роста цен в июле — августе значимо повлияли разовые факторы. С одной стороны, произошли существенная индексация коммунальных тарифов и рост стоимости моторного топлива. С другой стороны, плодоовощная продукция дешевела сильнее, чем обычно в летние месяцы. Ценовая динамика остается неоднородной по компонентам потребительской корзины», — подчеркнул ЦБ в пресс-релизе по итогам заседания.

Регулятор добавил, что инфляционные ожидания россиян в последние месяцы заметно не изменились и по-прежнему остаются повышенными, что может затруднять устойчивое замедление инфляции.

Что сказала Набиуллина

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что регулятор 12 сентября выбирал между сохранением ключевой ставки и ее снижением.

«Рассматривалось два варианта на заседании: снижение ставки на 1 процентный пункт и сохранение ставки», — заявила Набиуллина.

Глава Центробанка отметила, что инфляция с начала года заметно снизилась, но «требуется время для закрепления дезинфляционного тренда».

«В августе общий индекс цен традиционно уменьшился. Это во многом объясняется сезонным снижением цен на овощи и фрукты. Если очистить данные от сезонного фактора, то рост цен составил около 4% в пересчете на год. Однако это не значит, что мы достигли цели. Замедление в августе в значительной степени было связано с разовыми и волатильными факторами», — сказала она.

Набиуллина подчеркнула, что инфляционные ожидания у населения, бизнеса и финрынков остаются высокими и почти не снижаются.

«В этих условиях нам нужно действовать аккуратно при принятии решений, оценивая дальнейшую подстройку денежно-кредитных условий и реакцию рынков», — заключила глава ЦБ.

Консенсус-прогноз «Газеты.Ru» предполагал снижение ключевой ставки до 16-17%.

«Решение о снижении ставки было ожидаемо. Дискуссии велись скорее о темпе снижения — один, два процента, а некоторые были готовы даже и к четырем. Отрадно, что выбрана взвешенная позиция. Такую позицию обозначил президент — плавное снижение во избежание инфляционных рисков в преддверии смены сезона. Как раз за месяц удастся проанализировать эффект от изменения и понять, возможно ли дальнейшее снижение или инфляционные и иные факторы все-таки вынуждают сохранить избранную ставку еще какое-то время. Именно складывающаяся в октябре ситуация, а не видения с сегодняшних позиций, будет определяющей», — отметил доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Скапенкер в беседе с «Газетой.Ru».

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев добавил, что чуть больше половины финансистов ожидали снижения ключевой ставки до 16%.

«Банк России решил выбрать более осторожный шаг снижения ставки, чтобы несколько охладить ожидания рынка и сдержать слишком быстрое смягчение финансовых условий. Обеспокоенность у ЦБ могут вызывать повышенные инфляционные ожидания, бюджетные риски, недавнее ослабление рубля, дефицитный рынок труда, риски со стороны внешних условий — геополитика, торговые войны», — отметил аналитик в беседе с «Газетой.Ru».

Что будет с вкладами

По данным Банка России, на конец августа средняя максимальная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составила 15,34% годовых для депозитов сроком до 90 дней и 15,36% — для вкладов от 91 до 180 дней. По размещениям на период от полугода до года ставка достигла 14,42%, а по долгосрочным депозитам свыше года — 12,99%. Пять российских банков из топ-20 по активам снизили ставки по вкладам на 0,2–0,4 процентного пункта в период с 8 по 12 сентября.

Ставки по вкладам будут уменьшаться вслед за ключевой ставкой.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин ожидает, что средняя максимальная ставка по вкладам десяти крупнейших банков в сентябре устремится к 15% . Привлекательность коротких вкладов на три–шесть месяцев будет падать медленнее, сказал эксперт «Газете.Ru».

«Сейчас еще есть возможность открыть вклад под относительно выгодный процент, хотя процентные ставки по депозитам всегда более чувствительны к решениям ЦБ, чем по кредитам. Доходность между короткими и длинными вкладами различается: 16% годовых для трехмесячных вкладов и 14% годовых для вкладов на год. Вероятно, банки сохранят премиальные предложения с более высокими процентами для крупных вкладчиков. Рекомендация — открывать вклад сейчас», — сказал «Газете.Ru» вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

Скапенкер добавил, что доходность вкладов на сверхдолгие сроки в любом случае будет несколько ниже, чем на самые короткие, но ориентироваться нужно в первую очередь на реальные экономические потребности вкладчика — на какой срок деньги у него гарантировано свободны.

Что будет с кредитами

По данным маркетплейса «Финуслуги», в начале сентября средняя ставка по потребительским кредитам составила 31,53% годовых. Ставки по ипотеке на первичном и вторичном рынках в настоящее время превышают 23,5% в среднем.

ВТБ оперативно отреагировал на решение Банка России и уменьшил ставки по потребительским кредитам на 4 процентных пункта, сказали «Газете.Ru» в пресс-службе банка. В ближайшее время банк намерен улучшить условия по ипотечным и автокредитным программам. Сбер снизил ставки по рыночной ипотеке на 1–2 п.п. и опустил минимальную ставку по потребзаймам до 19,9%.

Ставки по ипотеке и кредитным продуктам снизятся с некоторым разрывом, рынок отреагирует не сразу, уверены опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.

«Банки соблюдают осторожность: количество должников растет, поэтому возможность получить кредит зависит от уже имеющейся долговой нагрузки и истории клиента. По рыночным программам ипотеки ставки снизятся до 20%. Потребкредиты могут снизиться до 23–27%, так как они самые рискованные для банков», — отметил Пищальников.

По оценкам ВТБ, снижение ключевой ставки создает условия для восстановления спроса на кредиты .

«Во втором полугодии рынок розничного кредитования вырастет примерно на 9% год к году. Основной объем продаж придется на ипотеку (около 2,5 трлн рублей) и кредиты наличными (2,3 трлн рублей). При этом три четверти ипотечных сделок, как ожидается, будут заключаться в рамках государственных льготных программ», — допустили в ВТБ.

Что будет с рублем

Снижение ключевой ставки ЦБ на 1 п.п. в целом уже было учтено финансовым рынком, поэтому резкого ослабления рубля эксперты не ожидают.

«Шаг ЦБ может остудить пыл спекулянтов, пошедших в начале сентября в атаку против рубля на фоне тех же чрезмерных ожиданий по снижению ключевой ставки. К слову, рубль спокойно встретил решение регулятора. Курс нацвалюты сегодня немного укрепляется, но это скорее стабилизация после мощной просадки в начале месяца.

Главный негатив для рубля — рост импорта при подавленном экспорте, сезонное сокращение сальдо платежного баланса, геополитическая напряженность. А снижение ставки меньшим шагом может позволить смягчить темпы рублевой девальвации», — предположил Бахтин.

До конца сентября он ожидает доллар по 83,5–85,5 рубля, юань — по 11,7–12,1 рубля. Кандидат экономических наук, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер допустил, что до конца осени и года доллар будет стоить около 90 рублей, цена евро будет трехзначной, а юань — опять дороже 12 рублей.

В ближайшие две недели курс доллара будет находиться в диапазоне 84–89 рублей, возможны краткосрочные колебания до 89–95 рублей за доллар, спрогнозировал для «Газеты.Ru» доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

При этом в условиях санкционного давления динамика рубля будет зависеть не столько от политики ЦБ, сколько от внешнеполитической ситуации и цен на нефть, добавил экономист.

«Произошла ожидаемая рынком коррекция курса рубля. Сильный рубль не отвечает всем потребностям экономики: наполнение бюджета зависит от поступлений в иностранной валюте, которая конвертируется по актуальному курсу. Для бизнеса дорогой доллар также более выгоден и для экспорта, и для работы на внутреннем рынке. В ближайшем будущем курс доллара, вероятнее всего, будет колебаться в диапазоне 92–98 рублей. Для бизнеса и бюджета оптимальные значения — это доллар по 100 рублей и выше в 2026 году. В 2025 году выгодно держать сбережения в долларах, учитывая перспективу ослабления рубля. К концу года курс доллара может вырасти до 98 рублей, евро — до 106 рублей, юань — до 13,20 рубля», — допустил Пищальников.

Российский фондовый рынок отреагировал на решение Банка России снизить ключевую ставку до 17% годовых падением. В течение нескольких минут котировки просели почти на 1,5%. К 15:30 мск индекс находился на уровне 2865 пунктов.

Что будет с ключевой ставкой

По мнению экспертов, разброс сценариев на следующем заседании ЦБ 24 октября достаточно велик: сохранение ключевой ставки без изменений, снижение ключевой ставки на 1 п.п., 1,5 п.п. или 2 п.п. (до 16%,15,5% или 15% соответственно) .

«Наиболее вероятным мне видится решение о снижении ключевой ставки на следующем заседании до 15,5%, наименее вероятным — сохранение без изменений. Вероятность снижения ключевой ставки на следующем заседании оцениваю в 90%. Повышение ключевой ставки на заседании 24 октября исключаю. Я исхожу из того, что Банк России выбрал стратегический курс на снижение ключевой ставки и будет ему следовать», — сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев убежден, что Банк России на следующем заседании 24 октября снизит ключевую ставку до 15–16%.

По мнению Васильева, 24 октября ЦБ уменьшит ключевую ставку до 15%, а 19 декабря — до 13%. Среднюю ключевую ставку в этом году аналитик ожидает на уровне 18,8% после 17,5% в прошлом году.