ЦБ снизил ключевую ставку до 17%

ЦБ на заседании 12 сентября в третий раз подряд в этом году снизил ключевую ставку — на 1 процентный пункт, до 17% годовых. О своем решении регулятор сообщил в пресс-релизе.

«Устойчивые показатели текущего роста цен значимо не изменились и в основном остаются выше 4% в пересчете на год. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста. В последние месяцы активизировался рост кредитования. Высокими остаются инфляционные ожидания. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0–7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», — отметил Банк России.

В июле — августе текущий рост цен с поправкой на сезонность в среднем составил 6,3% в пересчете на год после 4,4% во втором квартале 2025-го.

Консенсус-прогноз «Газеты.Ru» предполагал снижение ключевой ставки до 16-17%.

Депутат Мособлдумы, эксперт Торгово-промышленной палаты РФ Анатолий Никитин допускал, что регулятор продолжит курс на постепенное смягчение денежно-кредитной политики. Снижению ключевой ставки на один процентный пункт способствует устойчивая тенденция к низкой инфляции в последние недели, пояснил депутат.

Схожую позицию озвучил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, инфляция замедляется быстрее прогнозов, что создает предпосылки для снижения ставки до 17% годовых. При этом парламентарий подчеркнул необходимость осторожности: «Цены по отдельным позициям демонстрируют разнонаправленную динамику. Так, бензин в августе подорожал на 3,8%. Банк России должен оценить влияние этих факторов на инфляцию и инфляционные ожидания».

Осторожность регулятора Аксаков объяснил необходимостью избежать нового витка роста цен.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко оценил вероятность снижения ключевой ставки до 17% в около 80%, а до 16% — порядка 20%.

Ранее инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин предупредил, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших российских банках опустится до 14-15% в сентябре.