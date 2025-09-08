Бюджет России может недополучить 1 трлн рублей по налогу на прибыль

Федеральный бюджет России может недополучить около 1 трлн рублей по налогу на прибыль по итогам 2025 года, несмотря на увеличение ставки с 20% до 25%. Такой прогноз дали опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным Минфина, к концу августа в бюджет поступило 2,3 трлн рублей налога на прибыль, что на 77% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Однако при сохранении текущей динамики годовые поступления могут составить около 3,4 трлн рублей при плановых 4,2 трлн.

«Это возможно при ухудшении внешнеэкономической ситуации, и прежде всего в сырьевом секторе, который дает львиную долю прибыли», — пояснил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Основными причинами потенциального недобора называют высокую ключевую ставку ЦБ (18%), которая увеличивает расходы бизнеса на обслуживание кредитов, а также возможное падение цен на энергоресурсы. Эксперты отмечают, что крупные поступления традиционно приходятся на конец года, что может скорректировать итоговые показатели. В Минфине заявили, что пока рано давать точные прогнозы по годовым поступлениям.

5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что увеличение доходной части бюджета должно обеспечиваться за счет повышения эффективности производств, а не налогового бремени.

Ранее сообщалось, что каждую поездку на автомобиле хотят обложить налогом.