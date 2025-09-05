Комбо с учетом бензина: каждую поездку на автомобиле хотят обложить налогом

В Госдуме предложили заменить в России транспортный налог налогом на интенсивность использования автомобиля. С такой инициативой выступил депутат Сергей Миронов. Транспортный налог не отменят, а в зависимости от интенсивности езды россияне и так платят топливные акцизы, считают эксперты.

Депутат Госдумы, председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов выступил с предложением отменить в России действующий транспортный налог и взимать его в зависимости от интенсивности использования автомобиля.

«Более справедливой будет схема, когда граждане начнут платить не за факт владения имуществом, стоимость которого снижается каждый год,

а за интенсивность использования транспорта. Вот тогда начнет работать справедливый принцип — кто ездит, тот и платит»,

— приводит слова Миронова ТАСС.

Депутат пообещал добиваться принятия этой инициативы во время осенней сессии Госдумы. Компенсировать выпадающие доходы государства от отмены транспортного налога он предлагает за счет отмены налоговых льгот и повышения налогов для нефтегазовой отрасли.

За что автомобилисты платят государству сейчас

Транспортный налог в России исчисляется в зависимости от мощности двигателя автомобиля и региона, в котором он зарегистрирован, а также наличия льгот и стоимости автомобиля.

Расчет налога Для легковых машин мощностью до 100 л.с. базовая ставка составляет 13 рублей за лошадиную силу, при мощности от 100 до 125 л.с. – 28 рублей за л.с., от 125 до 150 л.с. – 35 рублей за л.с., от 150 до 200 л.с. – 50 рублей за л.с., от 200 до 225 л.с. – 72 рубля за «силу», от 225 до 250 – 75 рублей и свыше 250 л.с. – 150 рублей за каждую л.с.



Для владельцев машин стоимостью свыше 10 млн рублей, входящих в ежегодно обновляемый перечень Минпромторга,

сумма транспортного налога умножается на три.

Также на уплату транспортного налога предусмотрены льготы для отдельных категорий граждан, включая ветеранов боевых действий, инвалидов I и II групп, героев СССР и РФ, ликвидаторов атомных аварий, многодетных семей и ряда других граждан.

Помимо ежегодного транспортного налога, автомобилисты вынуждены платить множество других налогов и сборов: акцизы на топливо, НДС при покупке самих автомобилей, запчастей, и оплате услуг на обслуживание и ремонт автомобилей, объясняет «Газете.Ru» вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Антон Шапарин.

«Налог на интенсивность уже существует — это акциз,

и он включен в цену каждого литра топлива. Вводить дополнительные налоги здесь нет никакого смысла и потребности. Что касается транспортного налога — когда в цену литра топлива вводился акциз, тогда обсуждалась возможность отмены транспортного налога», — говорит Шапарин.

Однако затем выяснилось, что в этом случае будет нечем наполнять дорожные фонды, предназначенные для строительства, обслуживания и ремонта дорог, потому что акциз направляется в федеральный бюджет, а не остается регионам, поэтому транспортный налог тоже оставили, добавляет вице-президент НАС.

«Уверен, что дополнительное налогообложение автомобилистов, вне зависимости от того, много они ездят или мало — это не тот путь, по которому нужно двигаться», — полагает он.

Несмотря на то, что каждый автомобилист вынужден платить акцизы, включенные в стоимость топлива, транспортный налог не отменят и не заменят другим, потому что государство в целом и регионы не заинтересованы в потере доходов от налоговых поступлений, убежден главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.

«Налог на интенсивность использования автомобиля невозможно администрировать,

за интенсивность использования транспорта мы платим акциз. Чем больше потребляем топлива — тем больше платим. Фактически, это двойное налогообложение, потому что транспортный налог так и не отменили, и мы платим за пользование автомобилями дважды», — говорит Кадаков.

Любая инициатива, связанная со значительным снижением бюджетных поступлений в виде налогов, сейчас непроходная по определению: такие инициативы были в последнее время, будут еще, считает эксперт.

«Коэффициенты и льготы по транспортному налогу определяют регионы, и у них в принципе есть право это регулировать, вводить льготы на электромобили. Но это все, скорее всего, временное явление, потому государство и регионы хотят поступлений в бюджет», — заключил Кадаков.

Антон Шапарин из НАС считает, что перед любыми налоговыми изменениями для автомобилистов необходим аудит автопарка страны и подсчет реального количества автомобилей в России, которые находятся в эксплуатации.

Если посмотреть на данные Госавтоинспекции и публичные выступления ее руководителей, мы увидим, что официальное количество автомобилей в России разнится, и разброс составляет примерно 20 млн машин, обращает внимание правозащитник. Перед принятием решения в сфере налогообложения необходимо оценить, какие машины реально эксплуатируются, как влияют на состояние дорог, предлагает он.

«Нужно ребалансировать систему налогообложения, чтобы она работала на обновление автопарка, на стимулирование приобретения новых машин, и для этого нужны подготовительные реформы.

Для начала нужно установить, сколько в реальности в России автомобилей.

У любого политического и налогового решения первая стадия — аудит, а в России его даже не начинали», — заключил Шапарин.