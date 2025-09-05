Путин рассказал, за счет чего надо увеличивать доходы бюджета

Увеличение доходной части бюджета должно обеспечиваться за счет повышения эффективности производств, а не налогового бремени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), трансляция его выступления велась в Telegram-канале Кремля.

«Нужно повышать производительность труда, внедрять новейшие технологии, лучше организовывать производство», — подчеркнул глава государства.

На этом же пленарном заседании Путин заявил, что рост расходов бюджета связан с планами инфраструктурного развития, в том числе и на Дальнем Востоке. По словам президента России, большие денежные ресурсы идут «на Восточный полигон, на развитие БАМа, Транссиба, развитие портовой инфраструктуры, аэропортов». Кроме того, часть бюджета, как пояснил глава государства, расходуется на образование, здравоохранение, сферу обороны и безопасности, в том числе на специальную военную операцию (СВО).

Ранее Путин оценил идею внедрения ИИ для формирования бюджета.