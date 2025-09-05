Россия впервые поставила куриные яйца в США

США в июле 2025 года впервые в современной истории закупили яйца домашних кур из России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статистической службы.

Сумма закупки составила $455 тыс. Такая поставка стала первой как минимум с начала 1992 года.

В начале июня президент Соединенных Штатов Дональд Трамп похвастался тем, что теперь в стране «у всех есть яйца». Он отметил, что после его возвращения в Белый дом цены на них снизились на 400%.

4 марта Трамп в ежегодном обращении к конгрессу обвинил своего предшественника Джо Байдена в отсутствии контроля за ценами на яйца в США. Он также сообщил, что Соединенные Штаты будут наращивать импорт яиц и усилят поддержку фермеров, занимающихся разведением кур.

После вспышки птичьего гриппа в 2022 году США переживают сильнейший кризис из-за подорожания яиц. Ресторанам пришлось поднять цены на блюда из них, а продуктовые магазины ввели ограничения на продажу яиц.

Ранее сообщалось, что пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен.