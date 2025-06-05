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Трамп заявил, что в США «у всех есть яйца»

Трамп похвастался, что в США у всех есть яйца после снижения цен на 400%
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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Дональд Трамп похвастался тем, что теперь в стране у «всех есть яйца». Он указал, что после его возвращения в Белый дом цены на продукт снизились на 400%, пишут «Известия».

«Помните яйца? Мы не собирались покупать яйца, следующие 20 лет, они были такими дорогими, да? Помните? Вы все задевали меня по поводу яиц. Яйца снизились [в цене] на 400% теперь. У всех есть яйца», — заявил Трамп.

До этого Дональд Трамп на митинге в честь первых 100 дней его срока среди ключевых достижений назвал снижение цен на яйца.

Телеканал CBC сообщал, что пограничные службы США активно борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен на этот продукт в стране.

Таможенная и пограничная служба США представила новые данные о резком увеличении количества изъятых куриных яиц на границе. Согласно этим данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1508 яиц.

Ранее Финляндия отказала США в яйцах.

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