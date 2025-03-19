Пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен в стране на этот продукт, пишет CBC.

Таможенная и пограничная служба США сообщает о резком увеличении числа изъятий куриных яиц на границе. Согласно новым данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3 254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1 508 яиц.

Рост контрабанды яиц происходит на фоне рекордного увеличения цен на этот продукт в США. Оптовые цены на яйца достигли исторического максимума из-за вспышки птичьего гриппа, которая сократила поставки.

Наиболее значительный рост контрабанды яиц зафиксирован на пограничном переходе в Детройте, где большая часть яиц поступает из Канады. Согласно последним данным индекса потребительских цен, в феврале 2025 года средняя стоимость 12 яиц класса А в городах США составила $5,90, что на 10,4% выше, чем годом ранее. Это превышает предыдущий рекорд января 2025 года, когда цена составляла $4,95.

Пограничники также отмечают рост контрабанды яиц через границу с Мексикой. В Сан-Диего с начала 2024 финансового года количество изъятий яиц увеличилось на 158%. В Эль-Пасо, штат Техас, с января 2025 года было задержано не менее 90 человек, пытавшихся незаконно ввезти сырые яйца из Мексики.

Ранее сообщалось, что в США начались проверки из-за роста цен на яйца.