Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен

В США пограничники сообщили об увеличении числа контрабандных куриных яиц
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Пограничники в США борются с контрабандой куриц и яиц на фоне рекордного роста цен в стране на этот продукт, пишет CBC.

Таможенная и пограничная служба США сообщает о резком увеличении числа изъятий куриных яиц на границе. Согласно новым данным, в январе и феврале 2025 года пограничники конфисковали 3 254 яйца, что на 116% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было изъято 1 508 яиц.

Рост контрабанды яиц происходит на фоне рекордного увеличения цен на этот продукт в США. Оптовые цены на яйца достигли исторического максимума из-за вспышки птичьего гриппа, которая сократила поставки.

Наиболее значительный рост контрабанды яиц зафиксирован на пограничном переходе в Детройте, где большая часть яиц поступает из Канады. Согласно последним данным индекса потребительских цен, в феврале 2025 года средняя стоимость 12 яиц класса А в городах США составила $5,90, что на 10,4% выше, чем годом ранее. Это превышает предыдущий рекорд января 2025 года, когда цена составляла $4,95.

Пограничники также отмечают рост контрабанды яиц через границу с Мексикой. В Сан-Диего с начала 2024 финансового года количество изъятий яиц увеличилось на 158%. В Эль-Пасо, штат Техас, с января 2025 года было задержано не менее 90 человек, пытавшихся незаконно ввезти сырые яйца из Мексики.

Ранее сообщалось, что в США начались проверки из-за роста цен на яйца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами