Трамп обвинил Байдена в росте цен на яйца

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего главу Белого дома Джо Байдена в росте цен на яйца. Об этом республиканец заявил в ежегодном обращении к конгрессу, передает РИА Новости.

«Джо Байден, в частности, позволил цене на яйца выйти из-под контроля. Цены на яйца, без контроля. И мы усердно работаем, чтобы вновь их снизить» — сказал политик.

В конце февраля телеканал ABC News сообщал, что яйца в США в нынешнем году могут подорожать на 41,1%. В минсельхозе страны объяснили прогноз дефицитом продукта. Поголовье куриц-несушек в США поредело из-за вспышки птичьего гриппа, унесшего в ноябре-декабре 2024 года жизни 17,2 млн из них.

5 марта Трамп выступил с обращением перед конгрессом. Он сконцентрировался на внутренней политике, планах по расширению территории США, а конфликт на Украине упомянул только в конце. Он сообщил, что получил письмо от президента Украины Владимира Зеленского с предложением начать переговоры о мире, и отметил готовность к переговорам и со стороны России. Каким было первое обращение Трампа к конгрессу и о чем говорят его заявления — в материале «Газеты.Ru».

12 февраля 2025 года Трамп и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры и договорились о личной встрече. Позднее Путин заявил, что сегодня президентам двух стран «недостаточно встретиться, чтобы чай, кофе попить, посидеть, поговорить о будущем».

Ранее Трамп сравнил помощь Украине с отнятой конфетой.