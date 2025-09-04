На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
ЦБ поднял курс доллара

Центробанк поднял курс доллара выше 81 рубля
true
true
true
close
Алексей Майшев/РИА Новости

Центральный банк России поднял курс доллара выше 81 рубля. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Так, американский доллар подорожал с 80,8488 до 81,2977 рубля. Отметку в 81 рубль курс американской валюты преодолел впервые за последние месяцы.

Курс евро вырос с 94,2539 до 94,7754 рубля. Китайский юань подорожал с 11,2981 до 11,3536 рубля.

Тем временем экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников заявил, что до конца текущего года не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей. По мнению экономиста, он не поднимется выше отметки в 92 рубля. Он добавил, что в ближайшее время российская валюта будет слабеть, но достаточно плавно.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года. Он пояснил, что январь обычно трудный месяц для курса рубля — в начале года много нерабочих дней, потребительские расходы остаются высокими, а экономическая активность низкая.

Ранее стало известно, как решение по ключевой ставке отразится на курсе рубля.

