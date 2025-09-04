На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как решение по ключевой ставке отразится на курсе рубля

Финансист Шепелев: доллар будет стоить более 81 рубля на следующей неделе
Shutterstock/FOTODOM

На следующей неделе курс доллара превысит 81 рубль, евро — 95 рублей, юаня — 11,3 рубля, спрогнозировал для «Газеты.Ru» эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Александр Шепелев.

После решения ЦБ по ключевой ставке тенденция усилится, и в сентябре доллар будет стоить 82,5 рубля, евро — 97 рублей, юань — 11,5 рубля, допустил финансист.

«Эффект от снижения ключевой ставки (мы ждем ее на уровне 16% после 12 сентября) инерционный, то есть он сказывается на курсе не одномоментно, а со временем, по мере снижения депозитных рублевых ставок и улучшения доступности кредитов, в том числе под импорт, спрос на который до конца года будет все сильнее возрастать. Также стоит отметить, что в начале осени еще активны покупки иностранных денег со стороны выездных туристов, в то же время все больше валюты в этот период начинают покупать импортеры и бизнес», — отметил Шепелев.

По его словам, сдерживающими факторами для рублевой девальвации остаются относительно стабильные цены на нефть — с конца июня стоимость барреля нефти Brent держится в основном недалеко от $70, продажи валюты в рамках механизма бюджетного правила и ограничения на движение капитала и меры валютного контроля.

3 сентября доллар стоил более 80 рублей, евро — более 94 рублей, юань — свыше 11,3 рубля.

Ранее россиян предупредили об ослаблении рубля.

