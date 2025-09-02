На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, когда курс доллара поднимется до 100 рублей

Инвестстратег Бахтин: курс доллара поднимется до 100 рублей в январе
true
true
true
close
Sebaguir/Shutterstock/FOTODOM

Курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Январь обычно трудный месяц для курса рубля — в начале года много нерабочих дней, потребительские расходы остаются высокими, а экономическая активность низкая. То есть в январе рубль может отступить еще глубже, а курс доллара — подняться до 100 рублей. Но уже с февраля сильные позиции российского платежного баланса вернут курс рубля в чувство, и доллар вернется к 80-90 рублям. Впрочем, многое будет зависеть от сложно прогнозируемой геополитики и санкционного давления», — отметил Бахтин.

Он добавил, что перспектива отмены санкций не несет рублю однозначный позитив — со снятием барьеров может подскочить спрос на импорт, и восстановление механизмов международных расчетов может значимо повысить спрос на иностранную валюту.

1 сентября курс доллара в моменте поднимался выше 82 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 19,4%, или 19,68 рубля.

Ранее был назван обоснованный курс доллара.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами