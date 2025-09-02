Стало известно, когда курс доллара поднимется до 100 рублей

Курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года, спрогнозировал для «Газеты.Ru» инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

«Январь обычно трудный месяц для курса рубля — в начале года много нерабочих дней, потребительские расходы остаются высокими, а экономическая активность низкая. То есть в январе рубль может отступить еще глубже, а курс доллара — подняться до 100 рублей. Но уже с февраля сильные позиции российского платежного баланса вернут курс рубля в чувство, и доллар вернется к 80-90 рублям. Впрочем, многое будет зависеть от сложно прогнозируемой геополитики и санкционного давления», — отметил Бахтин.

Он добавил, что перспектива отмены санкций не несет рублю однозначный позитив — со снятием барьеров может подскочить спрос на импорт, и восстановление механизмов международных расчетов может значимо повысить спрос на иностранную валюту.

1 сентября курс доллара в моменте поднимался выше 82 рублей. С начала 2025 года американская валюта подешевела примерно на 19,4%, или 19,68 рубля.

