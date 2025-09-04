Россиянам рассказали, что будет с курсом доллара до конца 2025 года

До конца 2025 года не стоит ожидать скачка курса доллара до 100 рублей, он не поднимется выше отметки в 92 рубля. Об этом «Москве 24» рассказал экономист, ведущий эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

Он уточнил, что в ближайшее время российская валюта будет слабеть, но достаточно плавно.

«Главный фактор этого – неблагоприятный прогноз динамики платежного и торгового баланса: экспорт сейчас притормаживает, а импорт будет расти. Однако есть спрос на российскую нефть, и это все же продолжит держать ситуацию на нейтральном уровне, не давая курсу дойти до отметки выше 92 рублей за доллар», — отметил Масленников.

По его словам, на это может повлиять и непредсказуемый геополитический фактор. При этом позитивные сигналы, вроде саммита на Аляске, могут укрепить национальную валюту. Экономист добавил, что ускорить падение рубля способно резкое снижение ключевой ставки после 12 сентября.

Инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин до этого спрогнозировал для «Газеты.Ru», что курс доллара поднимется до 100 рублей в январе 2026 года. Он пояснил, что январь обычно трудный месяц для курса рубля — в начале года много нерабочих дней, потребительские расходы остаются высокими, а экономическая активность низкая.

