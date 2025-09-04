Трамп отказался от торговой сделки с Индией из-за российской нефти

Президент США Дональд Трамп отказался заключать с Индией торговое соглашение, пока Нью-Дели не обязуется сократить закупки российской нефти, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, недавно госсекретарь Марко Рубио и торговый представитель США Джеймисон Грир представили Трампу новое предложение о торговом соглашении с Индией. Оно предусматривает серьезную уступку со стороны Нью-Дели, значительно снижающая пошлины на американские товары. Однако президент отказался одобрить сделку, пока Индия не сократит закупку нефти у России, говорят источники.

По мнению Трампа, закупками российских энергоресурсов Индия способствует затягиванию боевых действий на Украине и мешает скорому достижению мирной сделки.

На данный момент отношения между США и Индией достигли самого низкого уровня за последние десятилетия, отметили собеседники газеты.

Переговоры по торговому соглашению между Индией и США были запущены в феврале 2025 года. Но с того времени страны не достигли компромисса. Трамп отказался заключать с Индией торговую сделку, пока она не откажется от российской нефти. Нью-Дели в ответ не стала снижать импорт нефти из России. После этого власти США резко повысили импортные пошлины на большинство товаров из этой страны до 50% от таможенной стоимости.

Эксперты до этого отмечали, что Индия вряд ли сильно сократит импорт российской нефти, несмотря на давление США. Дело в том, что Нью-Дели и Москва заинтересованы в совместном развитии энергетических ресурсов.

