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В Индии заявили о продолжении закупок российской нефти

Mint: индийские нефтеперерабатывающие компании продолжают закупать нефть из РФ
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Максим Богодвид/РИА Новости

Индийские государственные нефтеперерабатывающие компании продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Об этом сообщила индийская газета Mint.

«Государственные нефтеперерабатывающие компании — Indian Oil Corp Ltd, Bharat Petroleum Corp Ltd и Hindustan Petroleum Corp Lt — продолжают закупать нефть у российских поставщиков, и ведутся переговоры о заключении спотовых сделок», — пишет газета со ссылкой на источники.

По словам одного из источников, за последние несколько дней индийские компании закупили две партии российской нефти с большими скидками, чем обычно.

Пока нет решения о замедлении или прекращении поставок российской нефти, отметил он, добавив, что поставки могли сократиться на фоне снижения мировых цен на нефть и сокращения скидок в прошлом, но решения о прекращении импорта из РФ нет.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Индия прекратит импорт российской нефти ради торговой сделки с Вашингтоном.

Ранее сообщалось, что танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии.

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