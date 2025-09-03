Эксперт рассказал о действиях Индии на фоне пошлин США

Индия вряд ли сильно сократит импорт российской нефти, несмотря на давление США. Об этом РИА Новости заявил президент Индийского бизнес-альянса Сэмми Котвани.

«Мы придерживаемся неизменной позиции, что закупка российской нефти — суверенное решение, принятое в интересах страны. Индии необходима доступная энергия на 1,4 млрд человек и растущую экономику», — сказал он.

Котвани отметил, что Индия и Россия заинтересованы в совместном развитии энергетических ресурсов.

27 августа начали действовать 50%-ные пошлины, введенные администрацией президента США Дональда Трампа в отношении Индии за отказ прекратить закупки российской нефти. По данным газеты The Guardian, пошлины будут действовать в отношении таких товаров, как одежда, текстиль, драгоценные камни, обувь, мебель и пр. При этом для ряда товаров были сделаны исключения. В частности, от пошлин освобождены топливо, электроника и некоторые лекарства, они составляют около 30% экспорта Индии в США.

По данным Bloomberg, несмотря на давление со стороны американского лидера, Индия не планирует отказываться от российской нефти, поскольку ее низкая цена, позволяет сдерживать инфляцию в стране. Поэтому импорт нефти из РФ Индией, как говорится в публикации, «скорее всего, останется на текущем уровне».

Ранее сообщалось, что Индия может начать добычу ресурсов в России на фоне угроз Трампа.